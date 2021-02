Honderd procent bewezen na Belgisch onderzoek: meteoriet deed dinosauriërs uitsterven

Het staat nu na Belgisch onderzoek helemaal vast: de inslag van een grote meteoriet in de Golf van Mexico zorgde 66 miljoen jaar geleden wel degelijk voor een wereldwijde stofwolk die rechtstreeks verantwoordelijk was voor het uitsterven van de dinosauriërs.

Een team van wetenschappers onder leiding van Steven Goderis van de Vrije Universiteit Brussel vond in een boorkern in de inslagkrater een laag planetoïdenstof. Dat is hetzelfde stof dat zich wereldwijd in gesteenten van dezelfde leeftijd heeft afgezet.

"Kenmerkend voor dat planetoïdenstof is de aanwezigheid van het chemisch element iridium", zegt Goderis. "Iridium komt op aarde wel voor, maar zo goed als niet in de aardkorst. Enkel in de kern van de planeet. Als je iridium vindt, dan mag je er zeker van zijn dat die van buiten de aarde komt." Goderis is de auteur van een artikel dat gisteren verscheen in het belangrijke wetenschappelijke tijdschrift ‘Science Advances’.

In de jaren ‘80 werd de aanwezigheid van iridium in bepaalde geologische lagen bevestigd. Er waren toen al vermoedens dat het in verband kon worden gebracht met de inslag van een grote meteoriet die voor een grote extinctiegolf op aarde had gezorgd.

Formaat van Brussel

De aanwezigheid van een dik pakket van het stof in de Chicxulub-krater kan volgens de wetenschappers als sluitend bewijs gelden voor het oorzakelijk verband tussen de inslag en de uitstervingsgolf die erop volgde. "De meteoriet die toen neerstortte, had een formaat die ongeveer even groot was als Brussel", zegt mede-auteur Niels de Winter (VUB/Universiteit Utrecht). "Dat zorgde voor een enorme stofwolk die de aarde zeker voor een jaar in duisternis hulde. Het stof sloeg daarna gedurende jaren langzaam neer. Je vindt er nu overal op aarde de geologische resten van, van in Mexico en de VS tot in Italië.”

De lange winter die op de inslag volgde, was er te veel aan voor de koudbloedige dinosauriërs. Ook heel veel andere soorten overleefden de donkere koudegolf niet.

“De kans dat een meteoriet nog eens op aarde inslaat, is 100 procent”, stelt onze wetenschapsexpert Martijn Peters. “De grote vraag is wanneer dat nog eens gebeurt. Voorlopig is er niets op de radar gespot van die grootte dat ons zou kunnen raken. Meteorieten zijn als het ware de alfa en omega. Ze brengen leven naar planeten, maar beëindigen het daar ook.”