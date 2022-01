Hoger risico om kindje te verliezen bij niet-gevaccineerde zwangere vrouwen met Covid

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Uit de studie bleek dat het risico dat een baby doodgeboren werd of overleed in de eerste maand na de geboorte het hoogst was bij vrouwen die binnen de vier weken na het begin van een coronabesmetting bevielen. Het ging om 22,6 overlijdens per 1.000 geboortes, vier keer meer dan normaal in Schotland.

Alle sterftes kwamen voor bij zwangerschappen van niet-gevaccineerde vrouwen. “Opvallend is dat er geen babysterfte voorkwam bij vrouwen die SARS-CoV-2 hadden en gevaccineerd waren”, aldus Sarah J. Stock, hoofdauteur van het artikel en verbonden aan het University of Edinburgh Usher Institute in Exeter.

Er waren in verhouding ook meer vroeggeboortes bij vrouwen met Covid-19 en dat percentage steeg als de moeder beviel binnen de maand nadat ze ziek was geworden. Meer dan 16 procent van hen beviel voor 37 weken zwangerschap, terwijl dat 8 procent was bij andere vrouwen.

De vaccinatiegraad bij zwangere vrouwen is in Schotland met ongeveer 30 procent erg laag, vooral bij jongere vrouwen en vrouwen uit lagere sociaaleconomische milieus. Uit de studie bleek dat de overgrote meerderheid van de infecties bij zwangere vrouwen zich voordeed bij wie niet of slechts gedeeltelijk gevaccineerd was. Slechts 11 procent van alle besmettingen werd vastgesteld bij volledig gevaccineerde zwangere vrouwen.

Stock en haar collega’s analyseerden gegevens die zijn verzameld in de zogenaamde COPS-studie (Covid-19 in Pregnancy in Scotland), een nationaal cohort van alle vrouwen die zwanger waren of zwanger werden na 1 maart 2020 en tot het einde van oktober 2021. Het team volgde 144.546 zwangerschappen op bij 130.875 vrouwen in deze periode.

De Schotse studie heeft wel geen rekening gehouden met andere factoren die eveneens van invloed zouden kunnen zijn, zoals de leeftijd van de moeder of onderlinge medische aandoeningen, die ook zonder Covid zouden kunnen leiden tot complicaties bij de bevalling. Ook wisten de onderzoekers niet of de vrouwen in het ziekenhuis werden opgenomen voor Covid of dat ze pas tijdens hun opname positief testten.

Maar volgens de auteurs zijn de verschillen in ziekenhuisopname, vroeggeboorte en verlies van kinderen tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde vrouwen in de studie groot genoeg om hun vermelde conclusies te kunnen trekken. De wetenschappers dringen er daarom bij zwangere vrouwen op aan zich te laten vaccineren. “De belangrijkste boodschap die we graag willen overbrengen is dat de beste manier om moeder en kind te beschermen vaccinatie is, en dat kan in elk stadium van de zwangerschap”, besluit Aziz Sheikh van de universiteit van Edinburgh, een andere auteur van het wetenschappelijke artikel dat in ‘Nature Medicine’ verscheen.