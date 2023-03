Hoe laat is het op de maan? Europees Ruimteagentschap wil de maan zijn eigen tijdzone geven

Met meer maanmissies dan ooit in het verschiet wil het Europees Ruimteagentschap (ESA) de maan zijn eigen tijdzone geven. Deze week zei het ESA dat ze nadenken over de beste manier om de tijd op de maan bij te houden. Het idee ontstond tijdens een bijeenkomst in Nederland eind vorig jaar.

“Er wordt nu een gezamenlijke internationale inspanning geleverd om dit te bereiken”, zei Pietro Giordano, ingenieur bij ESA. Momenteel loopt een maanmissie op de tijd van het land dat het ruimtevaartuig bedient. Europese ruimtevaartmedewerkers zeiden dat een internationaal aanvaarde tijdzone op de maan het voor iedereen gemakkelijker zou maken. Vooral nu meer landen en zelfs particuliere bedrijven zich op de maan richten en NASA zich opmaakt om er astronauten naartoe te sturen.

NASA worstelde al met de tijdskwestie bij het ontwerpen en bouwen van het internationale ruimtestation. Dat is ondertussen al 25 jaar geleden. Hoewel het ruimtestation geen eigen tijdzone heeft, werkt het op gecoördineerde universele tijd, of UTC, die nauwkeurig is gebaseerd op atoomklokken. Dat helpt om het tijdsverschil te regelen tussen NASA en de andere deelnemende ruimtevaartprogramma’s in Rusland, Japan en Europa.

Praktisch

Het internationale team dat de maantijd onderzoekt, bespreekt volgens het Europees Ruimteagentschap of het mogelijk is dat één enkele organisatie de tijd op de maan instelt en handhaaft. Er zijn ook technische problemen. De klokken lopen op de maan sneller dan op aarde, met een winst van ongeveer 56 microseconden per dag, aldus het ruimteagentschap.

Het belangrijkste is misschien wel dat de maantijd praktisch moet zijn voor de astronauten daar, aldus Bernhard Hufenbach van de ruimtevaartorganisatie. NASA is enkele stappen verwijderd van zijn eerste vlucht naar de maan met astronauten in meer dan een halve eeuw, met een maanlanding al in 2025.

“Dit wordt een hele uitdaging”, waarbij elke dag op de maan zo’n 29,5 aardse dagen duurt, aldus Hufenbach in een verklaring. “Nu we een werkend tijdsysteem voor de maan vastleggen, kunnen we hetzelfde doen voor andere planetaire bestemmingen”. Heeft iemand al een idee hoe laat het is op Mars?