Hoe herken je apenpokken? Wat zijn de symptomen?

Zitten we met een nieuwe gezond­heids­cri­sis? Experts beantwoor­den 9 belangrij­ke vragen over de opstoot van apenpokken

Sinds half mei duiken in Europa en Amerika besmettingen op met het zeldzame apenpokkenvirus. En vandaag is ook de eerste besmetting in ons land vastgesteld. Wat grote zorgen baart, is dat het virus nu buiten Afrika van mens tot mens gaat. Dat is nooit eerder gezien. Bovendien verspreidt de zeldzame ziekte zich als een olievlek. Amper zes dagen (!) na de eerste melding uit het Verenigd Koninkrijk aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zijn nu al zes westerse landen getroffen met in totaal 32 bevestigde gevallen en nog eens 69 verdachte gevallen. Wat komt er op ons af?

7:05