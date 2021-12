Historische primeur: ruimtevaartuig 'raakt' voor het eerst de zon

“We hebben de zon geraakt”, tweet NASA. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een ruimtevaartuig dat door de mens is gemaakt, contact gehad met de zon. De eer ging naar de Parker Solar Probe (PSP).

NASA-sonde Parker vloog op 28 april van dit jaar in en door de zonnecorona, de buitenste atmosfeer rond de zon. Het hoogtechnologische hitteschild van Parker hield stand en de sonde kon unieke metingen uitvoeren. Dat leverde een schat aan nooit eerder geziene gegevens over het hart van ons zonnestelsel op. “De nieuwe mijlpaal betekent een grote stap voor de Parker Solar Probe en een grote sprong voorwaarts voor de zonnewetenschap”, aldus NASA, verwijzend naar de historische woorden van Neil Armstrong, de Amerikaanse astronaut die in 1969 als eerste mens voet op de maan zette. “Net zoals de landing op de maan wetenschappers in staat stelde te begrijpen hoe de maan werd gevormd, zullen wetenschappers door het aanraken van het materiaal waarvan de zon is gemaakt cruciale informatie kunnen ontdekken over onze naaste ster en haar invloed op het zonnestelsel.”

Thomas Zurbuchen van NASA vult aan: “Niet alleen geeft deze mijlpaal ons meer inzicht in de evolutie van onze zon en de invloed ervan op ons zonnestelsel, maar alles wat we leren over onze eigen ster, leert ons ook meer over sterren in de rest van het universum.”

Volledig scherm Artistieke impressie van sonde Parker die de corona van de zon invliegt. © NASA

De Parker Solar Probe werd op 12 augustus 2018 gelanceerd om in zeven jaar tijd 26 maal langs de zon te vliegen, telkens op kleinere afstand. Zo’n dichte toenadering tot de zon heet een perihelium. Het achtste perihelium in april was een primeur omdat de PSP voor het eerst de zonnecorona invloog. De sonde bleef bijna vijf uur in de zonneatmosfeer, mat fluctuaties in het magnetisch veld van de zon en nam monsters van deeltjes. Het gaat om waarnemingen die de mensheid tot dan nooit heeft kunnen doen.

“We kunnen het ruimtevaartuig zien vliegen door coronale structuren die we kunnen waarnemen tijdens een totale zonsverduistering”, legt astrofysicus Nour Raouafi van het Johns Hopkins Applied Physics Laboratory uit. “Nu de Parker Solar Probe in de magnetisch gedomineerde corona vliegt, krijgen we de langverwachte inzichten in de innerlijke werking van dit mysterieuze gebied.”

Volledig scherm Tijdens perihelium negen vloog het ruimtevaartuig Parker langs structuren die coronale stroomlijnen worden genoemd. Deze structuren zijn te zien als heldere lijnen die omhoog bewegen in de bovenste beelden en schuin omlaag in de onderste. De stroomlijnen zijn vanaf de aarde zichtbaar tijdens totale zonsverduisteringen. © NASA/Johns Hopkins

