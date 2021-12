Het verschil tussen een griep en corona? Hoe doe je correct een zelftest? En wat is een lavabom? Stem op de meest leerrijke video van 2021

Chileense wetenschap­pers ontdekken nieuwe soort dinosaurus met strijdbijl als staart

In een studie die deze week werd gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift ‘Nature’, kondigen Chileense wetenschappers de Stegouros elengassen aan. Deze nieuwe soort dinosaurus had een opvallende staart die eindigde in een soort van bijl.

