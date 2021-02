Herbesmetting met Zuid-Afrikaanse variant leidt voor eerste keer tot zwaardere infectie

Het gaat om een 58-jarige man die in september 2020 positief testte op het coronavirus en in januari opnieuw werd opgenomen met de Zuid-Afrikaanse variant. "De opgebouwde immuniteit van de eerste infectie is er dus niet in geslaagd om een herbesmetting met de Zuid-Afrikaanse variant te vermijden", onderstreept de ziekenhuiskoepel in het persbericht.