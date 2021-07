Heeft coronabesmetting effect op je geheugen? Zelfs volledig genezen patiënten scoren slechter op cognitieve tests

Waarom de stijgende coronacij­fers niet meer te vergelij­ken zijn met de vorige golven: “Nog maar 2 procent van alle besmette mensen belandt in ziekenhuis”

19 juli Van elke 100 personen die vandaag positief testen op Covid-19, belanden er gemiddeld nog maar een tweetal in het ziekenhuis. Dat is vier keer minder dan tijdens de piekmomenten de afgelopen maanden. Een duidelijk signaal dat de vaccins hun werk doen, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). Ook bij de overlijdens gaat het de goede kant op: in de twee weken tussen 2 en 15 juli zijn er in Vlaanderen bijvoorbeeld slechts twee overlijdens door Covid-19 geregistreerd. Wat de vraag doet rijzen: moeten we nu eigenlijk nog kijken naar het aantal besmettingen?