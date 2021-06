Heb je meer last van je tweede coronaprik dan van je eerste? En is dat bij alle vaccins zo?

INTERVIEW. Coronacom­mis­sa­ris Pedro Facon: “Het opbod van politici in Overlegco­mité: dat is geen beleid voeren, maar politieke marketing”

19 juni Het einde is in zicht. Maar laat dat geen reden zijn om op de tafels te dansen - niet figuurlijk en als zeker niet letterlijk. Voorzichtigheid is geboden. Vooruitziendheid nog meer, want het werk is nog lang niet af. “Iémand zal er voor moeten zorgen dat we niet meer meemaken wat we hebben doorgemaakt”, zegt coronacommissaris Pedro Facon (40). Ook hij kwam niet zonder deuken uit zestien maanden corona: hij worstelde met een burn-out. “Het gaat beter nu: ik voel me niet meer persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat misloopt.”