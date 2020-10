Handen wassen helpt: “Coronavirus overleeft 9 uur op de huid”, stelt Japanse studie

Het nieuwe coronavirus overleeft vijf keer zo lang op de huid van mensen als een griepvirus, zo staat in een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Clinical Infectious Diseases Journal. Het overleeft concreet negen uur op de mensenhuid, een griepvirus maar 1,8 uur.

Verspreiding

"De overlevingsduur van negen uur van SARS-CoV-2 op de huid van een mens laat het risico op contactoverdracht in vergelijking met het griepvirus toenemen, waardoor de pandemie wordt versneld", stellen de Japanse onderzoekers.

Zij onderzochten de overlevingsduur op de huid van mensen die kort daarvoor waren gestorven. Zowel het coronavirus als het griepvirus blijken binnen 15 seconden volledig uitgeschakeld te worden als ethanol wordt gebruikt, dat in handgels zit. Des te langer het nieuwe coronavirus op de huid in leven blijft, des te groter de kans op verspreiding, aldus de onderzoekers. "Handhygiëne kan dat risico verminderen", zeggen de wetenschappers.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © REUTERS

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten, niezen of praten vrijkomen. Via die druppels komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken.

Het virus kan tot 28 dagen besmettelijk blijven op onder meer bankbiljetten, glazen schermen van smartphones en roestvrij staal, bleek uit eerder onderzoek. Ter vergelijking: het griepvirus houdt het in vergelijkbare omstandigheden tot zeventien dagen uit.

Water en zeep, handgels

Ook deze studie onderschrijft het beleid van de WHO en de nationale gezondheidsdiensten, dat gericht is op het regelmatig en zorgvuldig wassen van de handen. Het beste doe je dat met stromend water, liefst warm of lauw, en vloeibare zeep. Was grondig je handen en droog ze met papier. Antibacteriële handgels zijn nuttig voor onderweg als je niet in de mogelijkheid bent om je handen te wassen met water en zeep.

De WHO raadt aan om handgels met minimaal 60% ethanol en/of isopropanol te gebruiken voor het bestrijden van virussen en bacteriën. “Voldoende gel nemen en die volledig over de handen wrijven gedurende 20 à 30 seconden is absoluut noodzakelijk om virussen en bacteriën te kunnen doden”, legde professor Isabel Leroux, diensthoofd infectiepreventie en -beheersing van de UZ Gent, eerder uit aan onze redactie. “Belangrijk is dat de handen ‘vochtig’ blijven tijdens het uitwrijven van de gel.”

Bijna 40 miljoen mensen wereldwijd zijn sinds de uitbraak in China eind vorig jaar met het coronavirus besmet geraakt.

