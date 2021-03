Grote asteroïde vliegt vandaag relatief dicht bij de Aarde

Raadsel van mysterieu­ze wolk op Mars opgelost

9 maart Wetenschappers zijn erin geslaagd om een mysterie op te lossen waar ze zich al een tijdje het hoofd over breken. Op de planeet Mars is geregeld een vreemde langwerpige wolk te zien die zich tot honderden kilometers uitstrekt en dan in enkele uren weer verdwijnt. Met dank aan de Europese sonde Mars Express weten we nu eindelijk wat er aan de hand is.