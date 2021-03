Grootste internationale onderzoek naar mogelijke coronabehandelingen hoopt na lange pauze binnenkort weer op te starten

Terwijl het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins volop aan de gang is, lijkt de enige grootschalige studie naar mogelijke Covid-19-medicijnen uitgedoofd. De ‘Solidarity Trial’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sloot eind 2020 vier potentiële behandelingen uit waarna de proeven zijn stilgevallen.

Nu alle ogen gericht zijn op de vaccins, lijken de kandidaat-behandelingen vergeten te worden. Begrijpelijk, vaccins bieden grote voordelen gezien ze een (ernstige) ziekte voorkomen. Wat moet er dan nog behandeld worden?

Helaas zal het nog een tijdje duren voordat 70 procent van de bevolking is ingeënt en we groepsimmuniteit bereiken. Tot dan worden mensen nog steeds ernstig ziek na een infectie met SARS-CoV-2. Daarbij muteert het coronavirus razendsnel waardoor er mogelijk varianten bestaan/ontstaan die het vaccin te slim af zijn. Een antiviraal middel dat de symptomen van Covid-19 minder ernstig maakt, is dus nog steeds welgekomen.

Vier kanshebbers

Tot oktober 2020 - toen er nog geen vaccins op de markt waren gebracht en de nood voor behandelingen nog groter was - waren alle ogen gericht op remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir en interferon. Maar een ontgoochelend rapport van de WHO stelde dat de vier kanshebbers geen grote invloed hebben op de overlevingskansen of de duur van de ziekenhuisopnames na een besmetting. De bevindingen maakten deel uit van de zogenaamde ‘Solidarity Trial’ waar wel tienduizenden deelnemers deel van uitmaakten.

Na de teleurstellende resultaten werd dit grootschalige onderzoek gepauzeerd, omdat er niet meteen een plan B of C was. “Achteraf bekeken hadden we nog andere kanshebbers moeten hebben die we aan de studie konden toevoegen”, erkent Soumya Swaminathan, hoofdwetenschapper van de WHO. “Misschien waren we ook te voorzichtig”, aldus John-Arne Røttingen, speciaal adviseur van de WHO. Hij hoopt dat de proeven over enkele weken terug opgestart worden.

Nieuwe kandidaten

Nieuwe kandidaten zijn het malariamedicijn artesunaat dat zowel een ontstekingsremmende als antivirale werking heeft. Daarnaast hoopt men nog twee andere mogelijke medicijnen te kunnen testen.

Antistoffen in plasma

Behalve medicijnen en vaccins is er nog een derde optie om zwakkeren te beschermen tegen een ernstige Covid-19-infectie. Volgens een publicatie in vakblad New England Journal of Medicine daalde het risico om ernstig ziek te worden bij een groep Argentijnse 65-plussers met 48 procent nadat ze een plasmabehandeling hadden gekregen met corona-antistoffen. Het Argentijnse succes laat zien dat antistoffen vooral effectief zijn als ze heel snel na aanvang van de infectie worden toegediend. De ouderen in de studie hadden bij toediening minder dan drie dagen klachten.