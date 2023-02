Grootste geluksonderzoek ooit volgt al 85 jaar mensen en hun afstammelingen: dit zijn de resultaten

Oplossing voor de klimaatcri­sis: “De maan ontginnen”, zeggen wetenschap­pers

Er zijn al heel wat oplossingen bedacht om de klimaatcrisis aan te pakken, maar nu is er een oplossing die echt heel ‘ver’ gaat. Hoe ver? Wel, tot aan de maan en terug. Wetenschappers zijn er namelijk van overtuigd dat als we maanstof met een kanon de ruimte inschieten, dat we zonnestralen kunnen afbuigen. Voor dat ‘zonneschild’ moeten we wel de maan gaan ontginnen en dat is voor sommigen een stap te ver.

9 februari