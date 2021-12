Grafiek van ‘Financial Times’-journalist toont aan hoe besmettelijk omikron is: van 2.273 naar 11.535 nieuwe gevallen in amper vier dagen tijd

Een grafiek van een ‘Financial Times’-journalist doet niet veel goeds vermoeden. John Burn-Murdoch vergelijkt de opgang van de verschillende golven in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng, waar de gevreesde omikronvariant nu welig tiert. Daarbij valt op hoe steil de rode omikronlijn naar omhoog gaat. In heel Zuid-Afrika is het aantal dagelijkse besmettingen van 2.273 naar 11.535 gestegen in amper vier dagen tijd. Wetenschappelijk onderzoek heeft daarnaast nog eens aangetoond dat het risico op herinfectie drie keer hoger ligt met de nieuwe variant.

Ook het aantal ziekenhuisopnames zit in Gauteng nu duidelijk in stijgende lijn, legt Burn-Murdoch in een draadje op Twitter uit.

Volledig scherm De curve van het aantal besmettingen per golf in Gauteng. Omikron schiet hier als een raket omhoog. © Twitter

“Gisteren volgde omikron nog de curve van de tweede golf, nu gaat ze al lichtjes omhoog. Hoe dat komt? Omdat de gegevens soms een tijdje op zich laten wachten. Voor 28 november werden er in eerste instantie bijvoorbeeld 580 ziekenhuisopnames geregistreerd, in het recentste rapport zitten we al aan 788. Reken dus maar op een week vooraleer we een volledig beeld hebben.”

Daarnaast zitten de besmettingen nog steeds voornamelijk bij de jongere bevolking. Die categorie belandt per definitie minder snel in het ziekenhuis.

Herbesmettingen

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat het risico op een herinfectie drie keer hoger ligt met de omikronvariant. Daarbij werden de gegevens van 2.796.982 besmette personen bestudeerd. In 35.670 gevallen ging het om een herbesmetting.

Ter info: gevallen worden pas als een herinfectie beschouwd als er minstens negentig dagen zitten tussen beide positieve testen. “Vanaf half november merken we een duidelijke stijging in het aantal herbesmettingen, zowel in Gauteng als in de rest van Zuid-Afrika”, stelt onderzoekster Juliet R.C. Pulliam. De resultaten moeten wel nog bevestigd worden door een peer review.

Belangrijke kanttekening hierbij is dat voorlopig niet geweten is hoeveel patiënten met zo’n herinfectie gevaccineerd waren. Of de omikronvariant door het verdedigingsschild van de vaccins kan dringen, is voorlopig dus nog niet duidelijk. In Zuid-Afrika is net geen 25 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

“We denken dat het aantal gevallen exponentieel zal stijgen in alle provincies van het land”, stelt wetenschapster Anne von Gottberg van het Nationaal Instituut voor Overdraagbare Ziektes. “Voorlopig gaan we er wel nog van uit dat vaccins voldoende bescherming bieden tegen echt zware aandoeningen en overlijdens.”

Rekensom

Een rekensom van de Nederlandse epidemioloog Marino van Zelst leerde eerder al dat dit scenario slecht nieuws is, zelfs als omikron mildere symptomen met zich mee zou brengen. Stel dat het reproductiegetal van een variant 1,2 is (tien mensen besmetten twaalf anderen) en er een dodelijkheid is van 0,5 procent. Als er vandaag 10.000 mensen besmet raken, dan zijn dat er over een maand 39.000. Van hen zullen er 196 sterven (10.000 x 1,2^7,5 (in een maand passen er 7,5 besmettingsrondjes) x 0,5 procent = 196 doden).

Dezelfde rekensom als er 10.000 mensen besmet zouden raken met een variant die maar half zo dodelijk is, maar wel 20 procent besmettelijker: het R-getal bedraagt dan 1,44 en de dodelijkheid 0,25 procent. In een maand tijd zou het virus 154.000 mensen besmetten (10.000 x 1,44^7,5). Daarvan zouden er 385 overlijden, bijna dubbel zoveel als bij de minder besmettelijke maar dodelijkere variant.

“De enige situatie waarin een verhoogde besmettelijkheid en een lagere virulentie wel winst zouden opleveren, is als we een rem hebben op exponentiële groei”, schreef de Nederlandse epidemioloog nog op Twitter. “En dus is de conclusie voor de honderdste keer: exponentiële groei is het probleem. Hoe sneller de groei gaat, hoe meer actie we moeten ondernemen: virulentie verlagen met medicijnen of golven dempen door middel van boosters of maatregelen.”

“Als een raket omhoog”

De cijfers laten op dat vlak weinig ruimte voor hoop. Half november registreerde Zuid-Afrika nog amper 300 gevallen per dag, deze week lopen de aantallen razendsnel op: van 2.273 op maandag en 4.373 op dinsdag tot 8.561 op woensdag en 11.535 op donderdag.

“Sommige mensen maken de fout om het dodental van vandaag af te wegen tegen het aantal gevallen. Natuurlijk lijkt het dan mee te vallen”, besluit Burn-Murdoch. “De curve van het aantal besmettingen gaat echter als een raket omhoog. Waar de deltavariant 42 dagen voor nodig had, doet omikron in 20 dagen. Als je het aantal doden in een korte periode vergelijkt met een veel langere periode ligt dat cijfer uiteraard lager.”

