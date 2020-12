Gigantische storm op Neptunus ontsnapt op het nippertje aan de dood: “Een compleet mysterie"

Het gebeurt wel vaker dat enorme wervelstormen de ijsplaneet Neptunus teisteren. Vermoedelijk ontstaat er elke vijf jaar een nieuwe storm die na twee jaar een stille dood ‘sterft’. Maar deze storm, die reeds in 2018 werd ontdekt door de ruimtetelescoop Hubble, lijkt bijzonder te zijn. Hij ontstond in het noordelijk halfrond van de planeet en bewoog sindsdien zuidwaarts. Uiteindelijk zou de storm - die eruit ziet als een grote donkere vlek - zo’n twee jaar later bij de evenaar aankomen, waar hij gedoemd is om als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Alleen besliste deze storm daar anders over. Zodra hij de evenaar naderde, maakte hij rechtsomkeer en begon hij weer noordwaarts te bewegen, weg van de evenaar, alsook zijn einde.

Tweede vlek

Even later merkten astronomen ook een tweede donkere vlek op. Wellicht een neefje dat zich heeft afgesplitst van de gigantische storm. “We zijn erg enthousiast over deze waarnemingen”, aldus Michael Wong, onderzoeker aan de University of California in Berkeley. “Dit proces is nog nooit eerder waargenomen. We hebben donkere vlekken zien vervagen en verdwijnen, maar nooit eerder hebben we ze zien afsplitsen, al werd het wel voorspeld door computersimulaties.”