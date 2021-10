Gelukt: Russische filmploeg met Sojoez-draagraket richting ISS gelanceerd, voor eerste échte ruimtefilm

Het internationaal ruimtestation ISS wordt normaal bewoond door wetenschappers en technici, maar Rusland heeft nu voor het eerst ook een actrice en een regisseur door de ozonlaag gestuurd om de zwevende ruimtebunker om te toveren tot heuse filmstudio. Vanop de basis Bajkonoer in Kazachstan werd vanmorgen een Sojoez-draagraket gelanceerd die de Sojoez-capsule met Russische filmploeg naar het ISS moest slingeren. De capsule heeft zich na de middag vastgeklonken aan het ruimtestation, zo was rechtstreeks op NASA TV te volgen.

De draagraket Sojoez-2.1a vertrok om 10.55 uur Belgische tijd om de Sojoez MS-19 op een traject naar het ISS te zetten. Om 14.22 uur koppelde de Sojoez MS-19 ten noorden van de Filipijnen aan de Russische Rassvet-module van het ISS. Dat was tien minuten later dan verwacht. Tijdens de laatste ogenblikken van de nadering ging de enige beroepskosmonaut aan boord, Anton Sjkaplerov, op handbesturing over nadat een probleem met het automatische koers-koppelingssysteem was opgedoken.

‘Uitdaging’

Aan boord van de Sojoez had de ervaren Sjkaplerov het gezelschap van een mini filmploeg die 's werelds eerste filmopnames in de ruimte zal maken. De film kreeg als werktitel ‘Vysov’ (‘Uitdaging’ in het Nederlands) en vertelt het verhaal van een arts die naar het ISS moet vliegen om daar een kosmonaut te redden die doodziek is geworden. Actrice Joelia Peressild speelt de rol van arts, de meegereisde regisseur is Klim Sjipenko.

De twee hebben geen ervaring met ruimtereizen. Pas na haar auditie tijdens de voorbije lente begon Peressild met een training. Zo oefende ze de gewichtsloosheid in een vliegtuig. “De eerste twee seconden is dat eng”, liet de actrice optekenen tijdens een persconferentie. “Daarna is het gewoon prachtig.”

Volledig scherm De actrice en regisseur hebben geen ervaring met ruimtereizen. Ze worden tijdens hun tocht begeleid door de ervaren kosmonaut Anton Sjkaplerov. © AFP

Twaalf draaidagen

Het laatste half uur van de film moet zich volledig in het ruimtestation afspelen. Regisseur Sjipenko weet nu al dat het een hit gaat worden: “Ik kijk uit naar het vervolg op Mars”, vertelde hij aan de Russische televisie.

Volgens het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos zijn er in totaal twaalf 'draaidagen’ in het ruimtestation voorzien. De filmploeg komt over twee weken met de Sojoez MS-18 naar huis terug, kosmonaut Sjkaplerov blijft nog wat langer. Hij keert pas volgend jaar terug.

Tom Cruise

De Russen zijn niet de enige die een film in de ruimte willen opnemen. Actiefilmacteur Tom Cruise kondigde in 2020 aan dat hij in overleg met NASA ook naar het ISS wil reizen om Hollywood naar de ruimte te brengen. De lancering zou uitgevoerd moeten worden door de commerciële ruimtereisorganisatie van Elon Musk, SpaceX.

Volgens geruchten zou ook Cruise nog in oktober een raket in duiken, maar veel is daar nog niet over bekend. Hij zou wel contact hebben gehad met de passagiers van de eerste ‘burgervlucht’ van SpaceX.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © EPA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.