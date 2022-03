Geen Europese marsrover en gestommel tot in het ISS: gevolgen van oorlog laten zich voelen in de ruimte

De Europese marsverkenner Rosalind Franklin werd in 2019 reeds aan het publiek voorgesteld. Vernoemd naar de Britse wetenschapster en DNA-pionier Rosalind Franklin, zou de Marsrover vanaf 2021 - enkele maanden na de lancering in 2020 - op zoek gaan naar sporen van leven op de rode planeet. “Deze rover, uitgerust met tal van futuristische instrumenten, zal de planeet verkennen met een volwaardig geautomatiseerd laboratorium”, aldus de enthousiaste ESA-astronaut Tim Peake in 2019.

Goed om te weten: de Marsrover is een onderdeel van de Russisch-Europese ExoMarsmissie, een samenraapsel van Russische en Europese onderdelen en apparaten. Zo bestaat de missie uit een Russische lander, Kazatsjok. De Marsrover Rosalind Franklin is dan weer van Europese makelij. Daarnaast zou de missie in 2020 vanop de Russische lanceerbasis Bajkonoer in Kazachstan vertrekken.

Volledig scherm

Geduld testen

In 2020 werd het geduld van het Europese ruimtevaartagentschap al voor een eerste keer op de proef gesteld. Hoewel de Europees-Russische ExoMarsmissie - met aan boord de Rosalind Franklin - al zo’n 20 jaar in de maak was, moest het zo lukken dat de lancering te midden van een pandemie gepland was.

De missie liep vertraging op. Twee jaar meteen gezien de ruimtesonde idealiter naar Mars wordt gestuurd wanneer de planeet het dichtst bij de Aarde staat.

Uitstel of afstel?

In september 2022 zou de herkansing plaatsvinden. Alleen is de lancering opnieuw “zeer onwaarschijnlijk” geworden, zo verklaarde directeur-generaal Josef Aschbacher van het Europese Ruimtevaartbureau ESA op 28 februari reeds. In het beste geval wordt de Marsrover daardoor in 2024 gelanceerd. Met de recente ontwikkelingen is het echter de vraag of de Marsmissie ooit nog zal doorgaan.

Gestommel in het ISS

Ook de astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS konden de gevolgen van het aardse conflict voelen. Zo heeft de directeur-generaal van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos een tijdje gedreigd om de Amerikaanse astronaut Mark Vande Hei achter te laten in de ruimte. Even later volgde er evenwel een officieel persbericht van Roscosmos waarin te lezen staat dat de Amerikaanse astronaut “op 30 maart terugkeert naar de aarde mét een Russisch ruimtevaartuig”.

Hoe dan ook lijkt Rusland - dat instaat voor de bevoorradingsmissies van het ruimtestation - zijn terugtrekking uit het ISS te versnellen.

Lanceringen in Kazachstan

Met een vaak gebruikte lanceerbasis in Kazachstan heeft Rusland nog een belangrijke speler in handen. Zo annuleerde het reeds een Sojoez-lancering van wereldwijde communicatiesatellieten. Roscosmos eiste dat deze niet voor militaire doeleinden gebruikt zouden worden, maar daar ging het bedrijf van de satellieten niet mee akkoord.