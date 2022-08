Geen eicel of sperma meer nodig: wetenschappers maken voor het eerst “synthetische embryo's”

Mechanische baarmoeder

“Opmerkelijk is dat we aantonen dat embryonale stamcellen hele synthetische embryo’s genereren, dat wil zeggen inclusief de placenta en de dooierzak die het embryo omringen,” zei prof. Jacob Hanna, die het werk leidde. “We zijn echt enthousiast over dit werk en de implicaties ervan.”

Functionele organen

Ethische goedkeuring

“In Israël en veel andere landen, zoals de VS en het VK, is het legaal en hebben we ethische goedkeuring om dit te doen met door mensen geïnduceerde pluripotente stamcellen. Dit biedt een ethisch en technisch alternatief voor het gebruik van embryo’s,” zei Hanna.

Doctor James Briscoe, hoofdgroepleider aan het Francis Crick Institute in Londen, die niet bij het onderzoek betrokken was, zei dat het belangrijk was te bespreken hoe het werk het best kon worden gereguleerd voordat menselijke synthetische embryo’s werden ontwikkeld. Synthetische menselijke embryo’s zijn geen onmiddellijk vooruitzicht. We weten minder over menselijke embryo’s dan over muizenembryo’s en de inefficiëntie van de synthetische muizenembryo’s suggereert dat het vertalen van de bevindingen naar de mens verdere ontwikkeling vereist,” zei Briscoe.