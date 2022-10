Gedeeltelijke zonsverduistering en andere interessante astronomische fenomenen deze maand

Zonsverduistering

Astronomisch hoogtepunt deze maand is de gedeeltelijke zonsverduistering op dinsdag 25 oktober. Rond 11.09 uur is er al een deukje te zien aan de rand van de zonneschijf, omdat de maan dan langzaam voor de zon begint te schuiven. Een klein uur later, rond 12.04 uur, is de gedeeltelijke zonsverduistering het best waar te nemen in Vlaanderen. Dan is ongeveer een derde van de zonnediameter “verdwenen”, schrijft Deboosere op zijn website. “Anders uitgedrukt: tijdens het hoogtepunt is er tussen 17 en 20 procent van het zonneoppervlak verdwenen.”

Omstreeks 13 uur is de gedeeltelijke zonsverduistering voorbij. Hou rekening met de ‘ongeveer-tijden’: er is een verschil van enkele minuten tussen het noordwesten en het zuidoosten van het land.

De eclips is overigens zichtbaar in bijna heel Europa, in het noordoosten van Afrika en in het westen van Azië, maar zal nergens volledig zijn. Dat betekent dat het nergens compleet donker zal worden, zoals bij een totale zonsverduistering. Deboosere waarschuwt nog eens om nooit zonder bescherming naar de zon te kijken en dat we een eclipsbrilletje moeten gebruiken.

Venus en Mercurius

Ander weetje: de planeet Venus is deze maand niet zichtbaar omdat ze vanuit de aarde gezien aan de andere kant van de zon staat. Mercurius, die andere planeet die zich tussen de aarde en de zon bevindt, is de eerste helft van oktober ‘s ochtends dan weer wél te zien vanuit ons land en zelfs het best van heel dit jaar. Je moet daarvoor tijdens de ochtendschemering naar het oosten kijken, laag boven de horizon.

Mars

In oktober kan je ook de oranje kleur van Mars goed zien tijdens een groot deel van de nacht in het sterrenbeeld Stier. Mars schijnt helderder dan de meeste sterren, maar niet dan de planeet Jupiter. In de nacht van 14 op 15 oktober kan je Mars wat makkelijker ontwaren omdat de planeet dan in de buurt van de maan staat.

Jupiter

Op 8 oktober staat de maan in de buurt van de grootste planeet van ons zonnestelsel, Jupiter, die deze maand de hele nacht zichtbaar is. Je kan zelfs de vier grote manen die rond Jupiter draaien zien, maar dan heb je wel een verrekijker nodig.

Saturnus

De ringen van Saturnus zijn dan weer waar te nemen met een telescoop. De planeet zelf is ‘s avonds zichtbaar in het zuiden, daarna in het zuidwesten. Om de kans op een vergissing te beperken: de maan staat nu woensdagavond in de buurt van Saturnus.

ISS

Nog tot donderdag 6 oktober kan je ‘s avonds aan de hemel het internationaal ruimtestation ISS duidelijk zien. Vanaf 21 oktober kan het ook weer, maar dan ‘s ochtends.

Vallende sterren

Wie het meer voor vallende sterren heeft, die beleeft deze maand de meeste pret tussen 16 en 26 oktober. Meteorenzwerm Orioniden zal pieken rond 21 oktober, met een tempo van 10 tot 20 vallende sterren per uur. Zoek een donker plekje op, kijk in de vroege uurtjes naar het oosten, en duim dat het weer geen spelbreker wordt.

Winteruur

Vergeten we tot slot ook niet dat we het laatste weekend van deze maand overschakelen op de wintertijd: zondagochtend 30 oktober wordt de klok om drie uur teruggedraaid naar twee uur.

