Geamputeerde kikkerpoot groeit weer aan dankzij geneesmiddelencocktail: nog niet meteen voor de mens, maar “belangrijke eerste stap”

“Spookach­tig” ruimteob­ject zendt om de 18 minuten radiosigna­len uit

Een Australische astronoom is bij het in kaart brengen van radiogolven in het heelal op een hemellichaam gebotst dat drie keer per uur enorme energiegolven uitstootte. Wetenschappers hadden zoiets nog nooit gezien. Nature publiceerde gisteren een studie over de verrassende ontdekking, die voorlopig een mysterie blijft.

13:27