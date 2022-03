Franse onderzoekers ontdekken grafgrot die 2.500 jaar verborgen bleef: “Afdruk van kindervoetjes gevonden”

Speleologen ontdekten de grot in het zuidwesten van Frankrijk in Charente, meer bepaald in Rochefoucauld-en-Angoumois. Volgens het Franse ministerie van Cultuur is de ondergrondse begraafplaats “een van de grootste grafgrotten in Frankrijk, misschien wel in Europa”. De grafgrot van meer dan een kilometer lang is ongeveer 3.000 à 4.000 jaar oud en werd in perfecte staat teruggevonden.