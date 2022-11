Frank De Winne hoopt nieuwe astronauten op te leiden vanaf april

De Belgische astronaut Frank De Winne, die aan het hoofd staat van het European Astronaut Training Centre (EAC) in Keulen (Duitsland), hoopt in april volgend jaar te beginnen met de opleiding van de nieuwe selectie astronauten, die woensdag door het Europees Ruimteagentschap (ESA) in Parijs wordt bekendgemaakt.

In Parijs vindt momenteel de ministeriële conferentie van ESA plaats. Het Ruimteagentschap maakt er woensdagmiddag een nieuwe selectie van vier tot zes ruimtevaarders bekend. Federaal staatssecretaris bevoegd voor Ruimtevaart Thomas Dermine, die afreisde naar Parijs, liet maandag al verstaan dat hij hoopt dat daar een Belg bij zal zijn.

Wie ook uit de bus komt, de laureaten zullen niet meteen hun huidige baan opgeven. "Ze moeten bij zo een grote verandering in hun leven ook rekening houden met hun familie", zei Frank De Winne in de wandelgangen van de driejaarlijkse conferentie. De Winne wijst ook op respect voor hun huidige werkgever, "want dit zijn mensen die al uitblinken in hun job".

Nieuw bij deze eerste ESA-selectie sinds 2008 is dat er ook reserve-astronauten worden geselecteerd. "Zij zullen niet stoppen met hun job, maar worden voor één of twee weken per jaar naar Keulen uitgenodigd om hun medische kwalificaties op peil te houden en updates te krijgen over ESA en haar programma's, zoals Artemis (een bemanning op de maan tegen 2025). We hopen ook dat deze reserves in hun respectieve landen ambassadeurs van ESA worden. Zij kunnen betrokken zijn bij een toekomstig project voor commerciële vluchten of autonome voertuigen."

Bij de start van de selectieprocedure vorig jaar meldden zich meer dan 22.000 kandidaten. Na een eerste screening ondergingen 1.400 kandidaten psychotechnische en psychomotorische tests in Hamburg. Vervolgens moesten 400 kandidaten psychologische tests afleggen bij de EAC en werden ze geïnterviewd door astronauten uit de lichting van 2009, gevolgd door medische tests, een managementinterview en ten slotte een gesprek met de directeur-generaal, de Oostenrijker Josef Aschbacher, die de uiteindelijke beslissing neemt.

Volledig scherm © Jan De Meuleneir/Photo News

Frank De Winne ziet de voortzetting van bemande ruimtevluchten door ESA - die in dit stadium niet gegarandeerd zijn - als een kans voor Europa om meer strategische autonomie te verwerven. "China, de VS, Rusland en India investeren in dit domein, dat zij gebruiken als een instrument van 'soft power' om zichzelf in de wereld te projecteren. Een adviescomité op hoog niveau moet volgend jaar advies uitbrengen aan de ESA-Raad, met het oog op de ruimtetop in november 2023 in Duitsland, waar de ministers zullen beslissen of Europa op dit gebied moet blijven investeren."



De voormalige gevechtspiloot, die in 2002 deelnam aan een vlucht naar het internationale ruimtestation (ISS) en vervolgens de eerste niet-Amerikaanse, niet-Russische ISS-commandant werd (oktober-november 2009), wijst op de veranderende wereld van de bemande ruimtevaart.

"In het verleden, toen we in shuttles vlogen met de Russen, ging het om een echt partnerschap. We hadden toegang tot documenten en modules. Als we nu met (de Amerikaanse privéfirma) SpaceX vliegen, moeten onze astronauten naar de zaal worden begeleid, zelfs naar het toilet. We hebben enkel de minimaal vereiste informatie, als gasten, om veilig te kunnen vliegen.”

"Dit is hun businessmodel, ze hebben geen interesse in het delen van kennis, terwijl het onder de NASA of met de Russen een samenwerking was: we wilden kennis delen om verder te geraken. Moeten wij gastbezoekers blijven en ons entreegeld betalen? De toekomst van het internationale ruimtestation zal privé zijn. Willen we enige autonomie, en dus wederkerigheid bieden wat betreft uitnodigingen? Dat is een geopolitieke en vooral een economische kwestie, als we willen dat Europa en onze industrie hierin een rol spelen.”