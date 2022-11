Frank De Winne bewierookt opvolger Raphaël Liégeois: “Topwetenschapper met grote menselijke kwaliteiten”

Frank De Winne leidt het trainingscentrum voor Europese astronauten in Keulen en hij zal dan ook Raphaël Liégeois onder zijn hoede nemen. "Eerst is er een basisopleiding in april voor Liégeois en voor de vier andere carrièreastronauten die woensdag geselecteerd werden bij ESA. Eenmaal Liégeois aangeduid zal zijn voor een ruimtemissie, krijgt hij dan een opleiding voor de vlucht." Die eerste missie is naar het Internationale Ruimtestation, ten vroegste in 2026.

Dat een Belg astronaut geworden is en dat De Winne dus een opvolger heeft, maakt hem gelukkig en fier. Hij vindt het belangrijk dat België, een belangrijk ruimtevaartland in Europa volgens hem, gerepresenteerd is in het Europese astronautenkorps. Maar De Winne zegt blij te zijn met elke nieuwe Europese astronaut: "Het is belangrijk dat Europa astronauten heeft", legt De Winne uit. "Dit inspireert jonge mensen. We gaan in de toekomst heel veel mensen nodig hebben die ingenieur of wetenschapper willen worden, om de problemen die we vandaag in onze wereld kennen op te lossen. Astronauten dragen heel veel bij als inspiratie voor mensen die zo'n wetenschappelijke carrière ambiëren.”