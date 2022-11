Fossiele restanten van zeeschildpad zo groot als auto aangetroffen in Spanje

In het noorden van Spanje hebben archeologen fossiele restanten gevonden van een prehistorische reusachtige zeeschildpad. Het reptiel was even groot als een kleine auto. Een Mini Cooper, om precies te zijn.

Deze zeeschildpad is voor zover geweten de grootste van Europa en kreeg de wetenschappelijke naam Leviathanochelys aenigmatica. Ze was zo'n 3,7 meter lang, woog net geen twee ton en leefde zo’n 83 miljoen jaar geleden tijdens het Krijttijdperk: het laatste hoofdstuk van het dinosaurustijdperk. Dat maakt haar bijna het dubbele van de grootste schildpad die we vandaag nog kennen: de lederschildpad, die twee meter lang kan worden.

De allergrootste prehistorische schildpad is - voor zover gekend - Archelon, die ongeveer 70 miljoen jaar geleden leefde en ongeveer 4,6 meter lang werd.

“Leviathanochelys was zo lang als een Mini Cooper, terwijl Archelon even groot was als een Toyota Corolla,” zegt Albert Sellés, paleontoloog aan het Institut Català de Paleontologia (ICP) en co-auteur van de studie.

Extra bescherming

De zeeschildpad zwom rond in de Thetysoceaan, die oceaan die het oercontinent Pangaea verdeelde in twee delen: het huidige Afrika en het Arabisch schiereiland enerzijds en Europa en Azië anderzijds. De omvang van het dier bood extra bescherming. De Thetysoceaan werd immers bevolkt door mosasauriërs, enorme zeereptielen van soms meer dan vijftien meter lang met krachtige kaken. Ook haaien, roggen, en langnekkige, visetende zeereptielen genaamd plesiosaurussen, lagen op de loer.

Volledig scherm De mosasaurus was een van de gevaarlijkste zeezoogdieren in het Krijttijdperk (digitale illustratie). © Shutterstock / Dotted Yeti

“Het aanvallen van een dier zo groot als Leviathanochelys kon alleen gebeuren door grote roofdieren in de mariene omgeving. In die tijd waren de grote mariene roofdieren in de Europese zone voornamelijk haaien en mosasauriërs,” aldus Oscar Castillo, masterstudent paleontologie aan de Universitat Autònoma de Barcelona en hoofdauteur van de studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Scientific Reports’. Tijdens het Krijttijdperk werden zeeschildpadden steeds groter, licht hij toe. Leviathanochelys en Archelon vormen mogelijk het hoogtepunt van dit proces. Waarom dat gebeurde, is nog onduidelijk.

Ademhaling

Leviathanochelys aenigmatica betekent “raadselachtige leviathan-schildpad”, vanwege haar grote omvang en de merkwaardige vorm van haar bekken, dat vermoedelijk verband houdt met haar ademhalingssysteem. De leviathan is een legendarisch zeemonster dat vermeld wordt in de Bijbel. Sommige zeedieren hebben een gewijzigd ademhalingssysteem om hun ademhalingscapaciteit op grote diepte te maximaliseren, aldus Sellés.

Wetenschappers troffen de fossielen aan nabij het dorp Coll de Nargó in Catalonië, nadat een wandelaar merkte dat er fossielen uit de grond staken in de Zuidelijke Pyreneeën. Voorlopig hebben ze delen van de binnenkant van het schild en delen van het bekken aangetroffen, maar nog geen schedel, staart of of ledematen.