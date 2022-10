Flinke krater en beving op planeet Mars door inslag ruimterots

Een Frans apparaat in de Amerikaanse Marslander InSight van ruimtevaartorganisatie NASA heeft in de afgelopen vier jaar meer dan 1.300 bevingen op Mars geregistreerd. Volgens The New York Times was de beving die op kerstavond werd geregistreerd anders dan alle eerdere bevingen, omdat trillingen langs de buitenste korst van de rode planeet werden geregistreerd. “We waren er onmiddellijk enthousiast over”, zegt wetenschapper Mark Panning tegen de krant.