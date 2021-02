Feest in de Emiraten: eerste Arabische sonde in baan rond Mars

Feest in de Verenigde Arabische Emiraten: hun Marssonde al-Amal (‘Hoop’) is in een preliminaire baan rond de rode planeet gekomen. Slechts drie landen en het Europese Ruimtevaartbureau ESA gingen hen daar in voor.

De sonde werd in juli vorig jaar met een Japanse draagraket gelanceerd en is de eerste van drie nieuwe expedities die Mars zal bereiken. Om 16.30 uur tijd floepten zes stuurraketten aan, waardoor de snelheid van het onbemande ruimtetuig daalde van 121.000 naar 18.000 kilometer per uur. Zo kreeg de zwaartekracht van onze buurplaneet greep op de sonde.

Volledig scherm © REUTERS

De ontbranding duurde 27 minuten. Daarna was het nog meer dan elf minuten nagelbijten vooraleer er bevestiging kwam dat het manoeuvre gelukt was.

Volledig scherm © AFP

De Emiraten zijn nog maar de vijfde “natie” die in het huzarenstukje slaagt. De voorgangers waren de VS, de Sovjet-Unie, het Europese Ruimtevaartbureau ESA en India. Zowat de helft van alle Marsmissies is mislukt.

Al-Amal heeft ook een robotjeep bij, maar die zal pas in mei proberen te landen. De verkenner moet twee jaar lang het weer op Mars in kaart brengen. Bovendien moet hij helpen begrijpen waardoor waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dunne dampkring van Mars. Die gassen vliegen de ruimte in, waardoor Mars geen kans meer heeft op leven zoals op aarde. Maar de missie is vooral bedoeld om de Emiraten op de kaart te zetten, in het jaar waarin het land zijn vijftigste verjaardag viert. Het land ziet wetenschap en technologie als een inkomstenbron voor de toekomst, wanneer olie opraakt. De Verenigde Arabische Emiraten hebben sinds 2014 een eigen ruimtevaartbureau en in 2019 ging voor het eerst een inwoner van het land naar de ruimte.

Volledig scherm © AP

Morgen moet ook de Chinese Marsverkener Tianwen-1 een soortgelijk manoeuvre uitvoeren. Het tuig zal nog twee tot drie maanden rondjes draaien vooraleer de riskante afdaling naar het Marsoppervlak in te zetten. China wil sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van Mars in kaart brengen.

Op 18 februari moet de Amerikaanse Perseverance landen op Mars. Verborgen in het laadruim van de robotjeep zit de eerste buitenaardse helikopter, de Ingenuity. Als die technologie werkt, kunnen helikopters helpen om buitenaardse bestemmingen veel sneller te verkennen.