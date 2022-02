Falcon-9 draagraket met nieuw pakket Starlink-satellieten gelanceerd

Omikron blijkt dan toch niet zo mild te zijn: “Even ernstig als oorspronke­lij­ke variant en alfa”

Omikron is niet de milde variant waarvoor hij vaak versleten wordt. Dat staat te lezen in een artikel dat gisteren verscheen in het gerenommeerde medisch tijdschrift ‘The New England Journal of Medicine’. Meer nog: hij blijkt even ernstig te zijn als de oorspronkelijke Wuhanvariant en alfa, die ons gezondheidssysteem naar de rand van de afgrond brachten. “Het zijn de vaccins en onze immuniteit die het verschil hebben gemaakt”, reageert microbioloog Emmanuel André.

12:39