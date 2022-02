FACTCHECK. Deze liefdevolle foto tussen moeder en kind is niet wat je denkt

In 2015 nam de Canadese neuroloog Rebecca Saxe een MRI-scan van zichzelf en haar kind. “Het beeld is niet gemaakt om een diagnose vast te stellen en eigenlijk ook niet echt voor de wetenschap. We wilden de scan gewoon zien”, schrijft Saxe.

Op sociale media gaan er echter de wildste theorieën rond over de foto. Zo zou de kus van de moeder een reactie in de hersenen van het kind triggeren, waardoor het liefdeshormoon oxytocine vrijkomt. Dat zou de “angst verminderen en het vertrouwen vergroten”. Hetzelfde zie je bovendien ook weerspiegeld in de hersenen van de moeder.

“Er is op dit moment zelfs nog geen manier om de afgifte van oxytocine direct in de hersenen te meten”, zegt neuroloog David Baranger. “Voorlopig kunnen we oxytocine alleen meten, als we iemand ook effectief extra oxytocine toedienen. Dan zien we dat bijvoorbeeld in het speeksel of het bloed.”