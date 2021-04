Experten willen meer onderzoek naar afbouwen van antidepressiva

Er zijn dus argumenten om het afbouwen van de medicatie te ondersteunen. Maar in studies waarbij met antidepressiva werd gestopt, werden onttrekkingsverschijnselen zoals slapeloosheid, stemmingsstoornissen, angst en veranderingen in eetlust soms geïnterpreteerd als een terugkeer van de angst of depressie van de patiënt. Hierdoor kan het lijken alsof de angst of depressie bij meer mensen terugkeert dan in werkelijkheid het geval is.