Exact 30 jaar geleden werd ijsmummie Ötzi gevonden in de Alpen: een actieve man met tandproblemen en tatoeages

Sneeuwmum­mie Ötzi geeft nog meer geheimen prijs

18 december Zijn maaginhoud, de ziektes waar hij aan leed en zijn tanden zijn tot in het kleinste detail onderzocht. Maar nu is er nog een geheim dat Ötzi heeft prijsgegeven. Onderzoekers zijn er namelijk van overtuigd dat het koord dat hij bij zich droeg zijn boog was. "De snaar in de pijlkoker van Ötzi is waarschijnlijk de oudste overlevende boogstreng", zegt het Zuid-Tiroolse archeologische museum in Bolzano, waar de ijsmummie wordt bewaard.