Europese Vega-draagraket kort na lancering verloren gegaan

Ve­ga-ra­ket brengt Belgische satellie­ten in baan rond de aarde

Van op de lanceerbasis in Kourou is in de nacht van woensdag op donderdag een Europese Vega-draagraket met onder andere twee Belgische nanosatellieten gelanceerd. Lanceerbedrijf Arianespace kondigde de lancering slechts enkele uren op voorhand aan, na herhaaldelijk uitstel vanwege slecht weer en de coronapandemie.

3 september