Europese missie naar Mercurius bereikt planeet voor het eerst

11 juni De naam ‘Elon Musk’ zal je waarschijnlijk meteen doen denken aan de razendsnelle elektrische wagens van Tesla of de recycleerbare raketten van SpaceX. Maar de miljardair heeft niet enkel de ambitie om ons wagenpark te vergroenen en Mars te koloniseren. Hij droomt er ook van om ieder van ons van internet te voorzien tot in de verste uithoeken van onze planeet. En dat allemaal dankzij satellieten. Een project dat SpaceX ‘Starlink’ doopte, en nu ook beschikbaar is in België. Wetenschapper Lieven Scheire mocht de bèta-versie uittesten. Hoe gebeurt de installatie? Hoe goed werkt het en wat kost het? “Over de snelheid kunnen we zeker niet klagen.”