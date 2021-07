Europees geneesmiddelenagentschap: “Twee dosissen van elk in EU goedgekeurd vaccin beschermen tegen Deltavariant”

De WHO waarschuwde vanmiddag dat het aantal coronabesmettingen in Europa opnieuw begint te stijgen na een daling van tien weken. Reden is vooral de snellere verspreiding van de Deltavariant. “We zijn ons bewust van de ongerustheid over die variant”, aldus Cavaleri. “Op dit moment lijkt het er wel op dat alle vier de vaccins die in de EU zijn goedgekeurd, tegen alle varianten beschermen die momenteel in Europa circuleren, inclusief de Deltavariant.” Het gaat dan om de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson. waarbij voor die laatste slechts één dosis nodig is voor een volledig vaccinatieschema.