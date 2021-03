Europees geneesmiddelenagentschap EMA blijft erbij: “AstraZeneca-vaccin is veilig en doeltreffend”

“We kunnen het vaccin niet associëren met een verhoogd risico op bloedklonters (trombose)”, was de belangrijkste conclusie van het EMA-onderzoek. De afgelopen weken waren er wel enkele gevallen van trombose gemeld waarbij ook een verlaagd aantal bloedplaatjes vastgesteld was. In die gevallen kan een mogelijke link voorlopig niet met honderd procent zekerheid uitgesloten worden, aldus het EMA nog.

Het EMA raadt daarom aan om het mogelijke maar erg zeldzame risico op bloedklonters in combinatie met lage bloedplaatjes en de symptomen ervan duidelijker te vermelden in de bijsluiter van het vaccin. De zeldzame gevallen zullen ook verder wetenschappelijk worden onderzocht om een link tussen de twee volledig uit te sluiten. Nationale agentschappen krijgen het advies om extra opmerkzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen bij personen die gevaccineerd worden met Astrazeneca.

Verder vaccineren

Maar op dit moment ziet het EMA dus geen reden om te stoppen met de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, aangezien er ook in de algemene populatie die niet gevaccineerd is, bloedklonters voorkomen. Het EMA onderzocht 5 miljoen vaccinaties, waarbij er 30 gevallen van bloedklonters waren opgedoken na de vaccinatie. Dr. Sabine Straus van het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) benadukte dat het aantal gevallen van gewone trombose niet is toegenomen sinds de start van de vaccinaties, maar zelfs lager ligt dan verwacht.

De voordelen van inenting wegen alles bij elkaar nog altijd veel zwaarder door dan de eventuele risico’s, aldus EMA-directeur Emer Cooke op de persconferentie. “Als het aan mij lag, werd ik er morgen mee ingeënt.”

Tijdens de persconferentie werden ook nog uitdrukkelijk de Belgische wetenschappers bedankt die het onderzoek leidden.

Eerder vandaag hadden Noorse onderzoekers gezegd de oorzaak van de bloedproppen na vaccinatie met AstraZeneca te hebben achterhaald. Volgens Pål Andre Holme en zijn team van het universitair ziekenhuis van Oslo zou het vaccin een zware immuunrespons kunnen uitlokken, die op zijn beurt de bloedproppen kan verklaren. Het EMA kon dit onderzoek nog niet zelf bekijken, aldus Cooke.

Pauze

De bal ging aan het rollen nadat Denemarken op 11 maart besliste om de vaccinaties met AstraZeneca te pauzeren. Het vaccin zou in een aantal gevallen geleid kunnen hebben tot stolselvorming in het bloed (tromboses). Diezelfde dag nog volgden tal van Europese landen het voorbeeld van de Denen. Ze schortten het gebruik van AstraZeneca tijdelijk op, in afwachting van het verdict van de Europese geneesmiddelenwaakhond. Inmiddels is België een van de weinige landen die onverstoord doorgaan met het vaccineren met AstraZeneca.

Twee dagen geleden leek het EMA België daarin gelijk te geven: “Er is geen enkele indicatie dat de vaccins bloedklonters hebben veroorzaakt”, zo zei directeur Emer Cooke tijdens een persconferentie gewijd aan het vaccin van de Zweedse farmaceut.

Onderzoek

Doel van het onderzoek was om te achterhalen of er een verband bestaat tussen het vaccin en de tromboses. Daarvoor nam het EMA onder meer de medische gegevens van de patiënten onder de loep, denk maar aan mogelijke onderliggende factoren - waaronder overgewicht - die een trombose kunnen verklaren.

Op 10 maart had het EMA zowat 30 meldingen ontvangen van tromboses op 5 miljoen toegediende vaccinaties. Daarmee ligt het aantal bloedklonters niet hoger bij gevaccineerden dan bij de rest van de bevolking. Tromboses komen immers vaak voor: jaarlijks zijn er in de EU 1,5 miljoen gevallen, meer dan 500.000 Europeanen sterven aan de gevolgen van zo’n trombose.

Belgische cijfers

In België is er voorlopig sprake van 11 meldingen over bloedstolling of tromboses na een vaccinatie met AstraZeneca. Van de elf meldingen worden er zes als niet-ernstig gecategoriseerd, vijf als ernstig. In totaal zijn er reeds 215.862 dosissen van het vaccin toegediend in ons land.

Wat staat er op het spel?

Aan de conclusie van het EMA zal ook een advies vasthangen: ofwel adviseert de waakhond om het vaccin te blijven gebruiken, ofwel adviseert hij om op zijn minst op te letten met het vaccineren van bepaalde bevolkingsgroepen. In het ergste geval - erg onwaarschijnlijk - adviseert het EMA om de vaccinatie met AstraZeneca stop te zetten.

Dat zou alvast een domper zijn voor de Europese vaccinatiecampagne: de EU bestelde 400 miljoen dosissen bij de Zweedse farmaceut. 7,5 miljoen dosissen zijn bestemd voor België, goed voor het volledig vaccineren van 3,75 miljoen landgenoten. Daarbij is het tot op heden het goedkoopste vaccin op de markt.

