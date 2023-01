ESA helpt mee bij ontwikkeling beveiligde kwantumcommunicatie via satelliet

EXCLUSIEF. Onze nieuwe astronaut geeft eerste interview: “Ik heb pas helemaal op het einde aan mijn ouders verteld dat ik gesollici­teerd had”

We hebben opnieuw een astronaut. Raphaël Liégeois, een 34-jarige neurowetenschapper afkomstig uit Namen, treedt in de voetsporen van Dirk Frimout en Frank De Winne. En hij vliegt straks misschien wel naar de maan. Al zal dat nog niet voor volgende week zijn, zegt hij in zijn eerste interview: “Stel dat ik de eerste ben, dan ga ik ten vroegste in 2026 de ruimte in. Maar het kan ook veel langer duren.”

