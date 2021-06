Enorme titanosaurus in Australië blijkt nieuwe dinosaurussoort te zijn

De Australotitan cooperensis of ‘de zuidelijke titaan’ behoort tot de familie van de titanosaurussen, die 100 miljoen jaar geleden leefden. Experts zeggen dat de titanosaurus tot wel 6,5 meter hoog en 30 meter lang was. Robyn Mackenzie van het natuurhistorisch museum in Eromanga schat dat Australotitan cooperensis één van de grootste dinosaurussen is die ooit werden gevonden in Australië.

De botten van het dier werden in 2006 gevonden op de boerderij van de familie van onderzoekers Robyn en Stuart Mackenzie, zo’n duizend kilometer ten westen van Brisbane. In hetzelfde gebied zijn talrijke andere dinosaurusbotten gevonden, maar er is nog een hoop graafwerk te verrichten. “Ontdekkingen als dit zijn het topje van de ijsberg”, aldus paleontoloog Scott Hocknull van het Queensland Museum. Het skelet werd voor het eerst aan het publiek getoond in 2007.

Paleontologen werkten de afgelopen tien jaar aan de identificatie van de dinosaurus. Ze vergeleken 3D-scans van de botten met die van andere sauropoden, plantenetende dinosaurussen bekend om hun grootte. Ze hadden kleine koppen, zeer lange nekken, lange staarten en dikke poten. Paleontologen gaven de dinosaurus tijdens het onderzoek de naam ‘Cooper’, genoemd naar de rivier Cooper Creek.

De tot nu toe grootste bekende dinosaurus is de ‘Patagonische Titan’, ontdekt in Argentinië en beschreven in 2017. Die planteneter was ongeveer 37 meter lang en 8 meter hoog.

Volledig scherm Onderzoekers maakten 3D-scans van de fossiele botten. © Queensland Museum