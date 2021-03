EMA velt vandaag een oordeel over AstraZeneca-vaccin: waarover gaat het en wat staat er op het spel?

Vandaag velt het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een oordeel over mogelijke zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca. Wellicht zal dat een positief oordeel zijn gezien het EMA twee dagen geleden nog benadrukte dat er “geen enkele indicatie is dat de vaccins bloedklonters hebben veroorzaakt”.

De bal ging aan het rollen nadat Denemarken op 11 maart besliste om de vaccinaties met AstraZeneca te pauzeren. Het vaccin zou in een aantal gevallen geleid kunnen hebben tot stolselvorming in het bloed (tromboses). Diezelfde dag nog volgden tal van Europese landen het voorbeeld van de Denen. Ze schortten het gebruik van AstraZeneca tijdelijk op, in afwachting van het verdict van de Europese geneesmiddelenwaakhond. Inmiddels is België een van de weinige landen die onverstoord doorgaan met het vaccineren met AstraZeneca.

Twee dagen geleden leek het EMA België daarin gelijk te geven: “Er is geen enkele indicatie dat de vaccins bloedklonters hebben veroorzaakt”, zo zei directeur Emer Cooke tijdens een persconferentie gewijd aan het vaccin van de Zweedse farmaceut. Er werden alvast enkele voorlopige resultaten gedeeld van het onderzoek, maar de conclusie volgt vandaag pas.

Onderzoek

Doel van het onderzoek is om te achterhalen of er een verband bestaat tussen het vaccin en de tromboses. Op 10 maart had het EMA zowat 30 meldingen ontvangen van tromboses op 5 miljoen toegediende vaccinaties. Daarmee ligt het aantal bloedklonters niet hoger bij gevaccineerden dan bij de rest van de bevolking. Tromboses komen immers vaak voor: jaarlijks zijn er in de EU 1,5 miljoen gevallen, meer dan 500.000 Europeanen sterven aan de gevolgen van zo’n trombose.

Belgische cijfers

In België is er voorlopig sprake van 11 meldingen over bloedstolling of tromboses na een vaccinatie met AstraZeneca. Van de elf meldingen worden er zes als niet-ernstig gecategoriseerd, vijf als ernstig. In totaal zijn er reeds 215.862 dosissen van het vaccin toegediend in ons land.

Wat staat er op het spel?

Aan de conclusie van het EMA zal ook een advies vasthangen: ofwel adviseert de waakhond om het vaccin te blijven gebruiken, ofwel adviseert hij om op zijn minst op te letten met het vaccineren van bepaalde bevolkingsgroepen. In het ergste geval - erg onwaarschijnlijk - adviseert het EMA om de vaccinatie met AstraZeneca stop te zetten. Dat zou alvast een domper zijn voor de Europese vaccinatiecampagne: de EU bestelde 400 miljoen dosissen bij de Zweedse farmaceut. 7,5 miljoen dosissen zijn bestemd voor België, goed voor het volledig vaccineren van 3,75 miljoen landgenoten. Daarbij is het tot op heden het goedkoopste vaccin op de markt.

