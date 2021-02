Elon Musk verkoopt al zijn bezittingen om kolonie te stichten op Mars

Musk werd deze week voorbijgestoken door Jeff Bezos en is niet langer de rijkste man ter wereld. In december vertelde hij al aan Axel Springer dat hij van plan was om bijna al zijn bezittingen te verkopen. Hij zal ook geen eigen huis meer hebben. Sindsdien verkocht hij al meerdere huizen uit zijn vastgoedportfolio, die ooit meer dan 100 miljoen dollar (82 miljoen euro) waard was. Vorig jaar verkocht hij drie huizen in de rijke buurt Bel Air in Los Angeles en een landgoed dat vroeger eigendom was van acteur Gene Wilder. “Behalve de aandelen in de bedrijven, zal ik bijna geen bezittingen hebben met een geldwaarde”, zei Musk. “Als het op het werk druk is, dan slaap ik graag in de fabriek of op kantoor. En ik heb natuurlijk een plek nodig voor als mijn kinderen er zijn, dus ik zal gewoon iets huren of zo.”

Quote Ik denk dat het belangrijk is dat de mensheid een ruimteva­ren­de beschaving en een multiplane­tai­re soort wordt Elon Musk

Musk verhuist ook van Californië naar Texas, omdat hij daar geen inkomstenbelasting dient te betalen. Zijn inspanningen om zijn kapitaal te vergroten, kaderen allemaal in zijn plannen om uiteindelijk een kolonie te stichten op Mars. “Ik denk dat het belangrijk is dat de mensheid een ruimtevarende beschaving en een multiplanetaire soort wordt,” aldus Musk. “En het zal veel middelen vergen om een stad te bouwen op Mars. Ik wil zo veel mogelijk bijdragen aan de stad op Mars. Dat betekent gewoon veel kapitaal.”

Door zijn bezittingen van de hand te doen, toont Musk dat hij echt naar Mars wil. “Ik probeer ook gewoon duidelijk te maken dat het me menens is”, aldus de ondernemer. “En het gaat niet om persoonlijke consumptie. Want mensen vallen me aan en zeggen: ‘oh, hij heeft al die bezittingen. Hij heeft al die huizen’. OK, nu heb ik die niet meer.”

Volledig scherm Een prototype van een Starship van SpaceX. Met dergelijke toestellen hoopt Musk mensen over te brengen naar Mars. © AFP

De oprichter van SpaceX wil tegen 2050 één miljoen mensen naar Mars sturen en is van plan om 1.000 ruimteschepen te bouwen - die de naam Starships krijgen - om dat transport mogelijk te maken. Dat toestel staat echter nog niet op punt. Eerder deze maand explodeerde een onbemand Starship, nadat het er na een geslaagde lancering niet in slaagde om veilig te landen. Ook in het verleden liepen proeven met Starship-prototypes al fout.

Volledig scherm Een SpaceX Starship explodeert bij de landing na een testvlucht. © REUTERS

Slavernij

Musk hoopt uiteindelijk drie ruimteschepen per dag te lanceren naar Mars, met telkens 100 mensen aan boord. Binnen dertig jaar moet de kolonie op Mars zo een bevolking van maar liefst een miljoen mensen tellen. Voor wie naar Mars wil, maar het niet kan betalen, zijn er leningen beschikbaar, beweert de ondernemer. Bovendien zullen er op de rode planeet volgens hem veel jobs beschikbaar zijn.

Volgens critici is Musks plan echter een interplanetaire vorm van contractarbeid. Dat systeem werd vroeger gehanteerd door koloniale grootmachten: kolonisten die de oversteek naar de Nieuwe Wereld niet konden betalen, kregen dat vergoed door hun toekomstige werkgever in ruil voor enkele jaren arbeid op diens landgoed of in diens fabriek. In werkelijkheid was dat systeem echter erg vergelijkbaar met slavernij: de arbeiders werden uitgebuit, genoten erg weinig vrijheid, hadden vaak geen medische verzorging en werden dikwijls gedwongen om langer in dienst te blijven dan aanvankelijk overeengekomen.

