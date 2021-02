‘Elektronische neus’ kan ruiken of je besmet bent: weldra massaal ingezet in Nederland, daarna ook bij ons?

Verdienen jongeren eerst hun prik? Van Ranst: “De jeugd is de toekomst, laat het ons dan maar tonen”

1 februari In een open brief zetten tientallen bekende volwassenen een stapje opzij voor de jeugd, ze zouden hen zelfs hun eigen vaccins gunnen. Maar is het een goed idee om jongeren voorrang te geven? En hoeveel vrijheid zouden ze na dat prikje dan terugkrijgen? Biostatisticus Geert Molenberghs, viroloog Marc Van Ranst en psychologe Inez Germeys lichten toe. “Dit is een signaal dat we hen belangrijk vinden.”