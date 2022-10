Elektrische wagen opladen in amper 5 minuten? Het kan volgens NASA dankzij nieuwe ruimtetechnologie

Een rubberen eland, geconsti­peer­de schorpioe­nen en een deurknop­the­o­rie: deze gekke studies wonnen de Ig-Nobelprijs

De Ig Nobelprijs wordt al meer dan dertig jaar uitgereikt aan gekke studies. De voorwaarde is dat de studies je eerst doen lachen, maar vervolgens aan het denken zetten. De competitie is een vette knipoog naar de echte Nobelprijzen die in december zullen uitgereikt worden, maar toch zijn ze ook zeer geliefd in de wetenschapswereld. Dit jaar zijn er alweer knotsgekke winnaars, waaronder een onderzoek naar seks tussen geconstipeerde schorpioenen en een antwoord op de vraag waarom de meest talentvolle mensen soms geen succes hebben.

16 september