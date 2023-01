Egyptische wetenschappers vinden bijzondere mummie: tienerjongen met 49 amuletten van goud begraven

Via CT-scans konden de onderzoekers achterhalen dat de oude mummie een tienerjongen was. Vermoedelijk overleed hij toen hij veertien of vijftien jaar oud was. In de sarcofaag van de jongen werden 49 gouden amuletten en edelstenen gevonden, zo kreeg hij de bijnaam ‘de gouden jongen’. De oude Egyptenaren gaven overledenen dure objecten mee om ze te ondersteunen tijdens hun reis naar het hiernamaals.

De mummie is in 1916 opgegraven bij de Egyptische plaats Edfu, waarna de vondst naar het Egyptisch Museum in Caïro werd gebracht. Meer dan honderd jaar lag de mummie onaangeroerd in de opslagplaats van het museum. Daar is nu verandering in gebracht. De mummie krijgt een plaatsje in de permanente tentoonstelling.