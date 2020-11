Eerste vlucht van Chinese draagraket voor commerciële doeleinden geslaagd

Nederland­se wetenschap­pers: “Coronavi­rus besmette­lijk door de lucht over meer dan 1 meter afstand”

20 oktober Onderzoekers van het Erasmus MC in de Nederlandse stad Rotterdam hebben aangetoond dat het coronavirus over meer dan 1 meter afstand besmettelijk is bij fretten. De nieuwe onderzoeksresultaten zijn nog geen definitief bewijs dat het coronavirus zich verspreidt via aerosolen, waarschuwen de wetenschappers.