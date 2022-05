Eerste mens die harttransplantatie met varkenshart onderging, mogelijk overleden aan varkensvirus

De man die in januari dit jaar tijdens een historische harttransplantatie het hart van een varken kreeg, is mogelijk overleden door een infectie met het varkensvirus.

Het zou gaan om een herpesvirus: het porcine cytomegalovirus. Dit meldt het Maryland Hospital in MIT Technology Review. Als het varkensvirus inderdaad de oorzaak van het overlijden van de man is, dan had zijn dood volgens het ziekenhuis voorkomen kunnen worden.

De onderzoekers benadrukken dat het nog niet honderd procent zeker is dat Bennett daadwerkelijk aan het virus is bezweken. “We beginnen te begrijpen waarom hij is overleden”, zegt Bartley Griffith van de University of Maryland School of Medicine. “Misschien is het virus de oorzaak, of één van de oorzaken, dat het hart niet langer heeft gewerkt.”

De 57-jarige David Bennett overleed twee maanden na de operatie. In de dagen voor zijn overlijden ging zijn gezondheid volgens het ziekenhuis al rap achteruit.

Transplantaties tussen soorten

De harttransplantatie was een belangrijke test voor xenotransplantatie, de naam voor het transplanteren van weefsels tussen verschillende soorten. Het varken waarvan het hart afkomstig is, werd geleverd door het biotechnologiebedrijf Revivicor en had virusvrij moeten zijn. Het bedrijf wilde geen commentaar geven en heeft geen verklaring afgelegd.



Artsen zijn al tientallen jaren op zoek naar de mogelijkheid om dierenorganen in te zetten voor levensreddende transplantaties. David Bennett had in principe geen andere behandelmogelijkheden meer en was daarom een kandidaat voor deze operatie. Vanaf het begin werd al gecommuniceerd dat er geen garantie tot succes kon worden gegeven. Na de operatie leek het dat Bennett aan de herstellende hand was. De behandelend chirurg laat weten “kapot te zijn” van het verlies. “Hij was een dappere patiënt die tot het einde toe heeft gevochten.”

In de Verenigde Staten is de vraag naar organen op dit moment enorm. Meer dan 100.00 mensen staan op een nationale wachtlijst. Duizenden sterven omdat ze niet op tijd een transplantatie krijgen.

David Bennett (links) overleed na een harttransplantatie met een varkenshart.