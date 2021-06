Eerste Chinezen vliegen naar ruimtestation Hemels Paleis

China bouwt een Hemels Paleis, een eigen ruimtestation in een baan rond de aarde, en de eerste bewoners vertrekken daar komende week naartoe. Drie ruimtevaarders, ook wel taikonauten genoemd, worden waarschijnlijk donderdag gelanceerd. Het is de bedoeling dat ze ongeveer drie maanden in hun nieuwe onderkomen blijven, honderden kilometers boven de aarde.

De lancering gebeurt vanaf de ruimtebasis Jiuquan. Die ligt in de uitgestrekte Gobiwoestijn, niet ver van de grens met buurland Mongolië. De missie heet Shenzhou 12 (Goddelijk Vaartuig 12).

Lees ook China wil grootschalig satellietnetwerk voor internet uitbouwen

De bestemming van de taikonauten heet Tiangong, Chinees voor Hemels Paleis. De bouw van het complex is net begonnen. Het bestaat tot nu toe uit één lange buis van 16 meter lang en 4 meter breed. Dat eerste onderdeel is Tianhe, Hemelse Harmonie. De Tianhe was in april gelanceerd. In mei bracht een onbemand vrachtschip alvast een voorraad voor de eerste bewoners.

Volgend jaar moeten de volgende twee onderdelen van het ruimtestation gelanceerd worden. Die heten Wentian (Zoektocht naar de hemel) en Mengtian (Dromen van de hemel).

Verleden

China is bijzonder ambitieus in de ruimte. Het land bracht in 2003 voor het eerst iemand naar de ruimte. Het was het derde land dat hierin slaagde, na de Sovjet-Unie/Rusland en de Verenigde Staten. Het land zette onlangs met succes een onbemand karretje op Mars. In 2019 landde China, als eerste, op de achterkant van de maan.

De bevelhebber van de vlucht naar het Hemels Paleis is de 56-jarige luchtmachtpiloot Nie Haisheng. Hij maakt al sinds 1998 deel uit van het Chinese ruimtevaartprogramma en was kandidaat om de eerste Chinees in de ruimte te worden. Die keus viel op een ander, maar Nie ging wel mee in de tweede Chinese ruimtevlucht, in 2005.

In 2013 ging hij weer de ruimte in, naar een proefruimtestation, als voorbereiding op de komende missie. Nie krijgt gezelschap van twee nieuwe taikonauten. De 55-jarige Deng Qingming en de 40-jarige Ye Guangfu, beiden luchtmachtpiloten, gaan voor het eerst de ruimte in.