Een object in de lucht laten zweven zonder eraan te komen? Influencer Gerben Tuerlinckx toont hoe het moet

• Stap 1: Blaas de ballon goed op. Zorg dat hij groot genoeg is alvorens je hem dicht knoopt.

• Stap 2: Laat een volwassene je helpen met de schaar en knip een ring uit de plastic zak. Het enige wat je hoeft te doen is de zak plat te leggen en van de ene naar de andere kant een strook uit te knippen. Dit zal dan automatisch een ring zijn

• Stap 3: Wrijf eerst de ballon en daarna de grote plastic ring om de beurt over je haar of kleren.

• Stap 4: Neem het uiteinde van de ring voorzichtig vast in de ene hand en de ballon in de andere. Als je teveel van de ring aanraakt kan deze zijn statische lading verliezen. Gooi nu de ring omhoog en hou de ballon eronder.

• Stap 5: Probeer de ring in de lucht te houden met de ballon. Dit zal wat oefening vergen, want de ring wil aan alles blijven plakken behalve de ballon, maar als je het eenmaal doorhebt, ben je vertrokken.

• Stap 6: Voor de gevorderden. Je kan de ring dus met de ballon in alle richting wegduwen. Probeer hem eens doorheen de kamer te bewegen. Je kan daarbij ook gebruik maken van je hand die de ring zal aantrekken.