Eén dosis AstraZeneca-vaccin "weinig tot helemaal niet effectief" tegen Indiase variant coronavirus

Het vaccin van Pfizer/BioNTech produceert wel degelijk antilichamen die de Indiase variant van het coronavirus kunnen neutraliseren, concludeert het gerenommeerde instituut in een nieuwe studie, die enkel nog maar in een pre-publicatie is verschenen . Volgens onderzoekers is er in het labo slechts een licht verminderde werking tegenover de variant vastgesteld in vergelijking met de dominante Britse variant.

Minder goed nieuws is er echter over het AstraZeneca-vaccin. Uit tests blijkt dat één dosis daarvan “zeer weinig bescherming biedt tegen de Indiase en Zuid-Afrikaanse variant”. Tegenover de Britse variant heeft het vaccin zich wel werkzaam getoond. Maar één AstraZeneca-dosis is dus “weinig tot helemaal niet effectief” tegenover de Indiase variant, aldus Schwartz. De variant werd in oktober 2020 voor het eerst vastgesteld in India, en heeft zich sindsdien over de wereld verspreid. Onder andere in het Verenigd Koninkrijk maakt de variant opgang in verschillende lokale clusters.