“Een beer op Mars?” NASA deelt intrigerende foto van de rode planeet

Breder dan een voetbal­veld: grootste vliegtuig ter wereld bijna klaar om hypersoni­sche toestellen te lanceren

Het grootste vliegtuig ter wereld heeft een negende geslaagde testvlucht achter de rug. Voor het eerst bleef de Roc zes uur in de lucht en reikte de route verder dan de Mojavewoestijn (in het zuiden van Californië en Nevada; nvdr). Alles lijkt op koers om via deze mastodont uiteindelijk hypersonische raketten en toestellen te lanceren.

20 januari