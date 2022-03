Drie nieuwe Russische bemanningsleden naar ruimtestation ISS

Voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne gaan drie verse bemanningsleden naar het ruimtestation ISS. Dat vliegende laboratorium, ruim 400 kilometer boven de aarde, was tientallen jaren lang een baken van internationale samenwerking, ook in moeilijke tijden. Maar de spanningen tussen Rusland en het Westen dringen nu ook door in de ruimte. De toekomst van het ISS, dat ongeveer 100 miljard euro kost, is onzeker.