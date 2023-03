Doorbraak tegen psoriasis dankzij Belgische wetenschapster

WEERBE­RICHT. Een frisse en zonnige start van de week met later op de dag wat wolken.

Een hogedrukgebied over Schotland zorgt voor zonnig maar ook fris weer in ons land. Af en toe kan er wat bewolking binnensluipen via het noordoosten. Vooral morgen is dat het geval. Tegen het weekend neemt de bewolking opnieuw toe.