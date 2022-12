Doorbraak in kernfusie: “Eind deze eeuw zijn er veilige centrales die propere, goedkope energie leveren”

Medicijn van eigen immuuncel­len effectief bij huidkanker

Een medicijn gemaakt van eigen immuuncellen slaat aan bij een agressieve vorm van huidkanker. Een op de vijf patiënten die een vergevorderd stadium van huidkanker heeft, heeft er baat bij. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek, gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. De proefpersonen hadden allemaal een melanoom, een vorm van huidkanker die te herkennen is aan een vlekje op de huid of aan een moedervlek die van kleur of vorm verandert.

8 december